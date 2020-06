Har Dr. Disrespect blitt permabannet fra Twitch?

Du ser på Annonser

Guy "Dr Disrespect" Beahm har gjort noen mindre smarte valg de siste årene ved å være utro og bryte både Twitch sine regler og vanlig høflighet ved å filme i et offentlig toalettrom. Sistnevnte gjorde slik at Beahm ble bannet en overraskende kort tid fra Twitch, noe mange syntes var forskjelligsbehandling. Nå kan det dog virke som om Twitch har fått nok.

I kveld har nemlig Dr. Disrespect sin Twitchkanal blitt stengt, og svaret jeg fikk fra Twitch da jeg spurte om hvorfor og hvor lenge er det samme vage som alle andre har fått:

"As is our process, we take appropriate action when we have evidence that a streamer has acted in violation of our Community Guidelines or Terms of Service. These apply to all streamers regardless of status or prominence in the community."

Ingen vet tydeligvis med sikkerhet hvorfor han er bannet og hvor lenge, men vanligvis pålitelige Rod "Slasher" Breslau hevder at det er permanent. Doktoren har selv fortsatt ikke sagt et pip på verken Twitter eller Youtube, så vi får se hvordan dette utvikler seg.