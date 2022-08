Har High on Life en av tidenes rareste bosskamper?

HQ

Med Accounting+ og Trover Saves the Universe har Justin Roiland og Squanch Games vist at de vet hvordan man klarer å gjøre ganske ordinære ting i spill unike og morsomme, så hva om de introduserer bosskamper? Svaret får vi i High on Life i desember.

Under kan du nemlig se en av bosskampene i High on Life, og selv om vi har sett slemminger fylle arenaer med farer og skyte lasere før kan man trygt si at ekstremt få av dem har hatt denne tonen før. Det gir meg egentlig bare enda mer lyst på et nytt Conker laget av denne gjengen sammen med Double Fine eller Rare...