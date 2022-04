Har Micrsoft gitt oss en indikasjon på Xbox Series-salgstallene?

HQ

I motsetning til Sony avslører ikke Microsoft hvor mange Xbox-konsoller de har solgt, noe de sluttet med under Xbox One-æraen, trolig som følge av at de tapte stort mot PlayStation 4 når det gjelder salg. I dag ser Xbox ut til å gjøre det mye bedre og Microsoft deler mange tall igjen, men bare antall spillere de har og Xbox Game Pass-abonnementer.

Dette betyr at vi fortsatt ikke har noen offisielle tall for det nåværende Xbox-salget, og det nærmeste vi kommer er data fra Niko Partners-analytiker Daniel Ahmad, som i begynnelsen av januar twitret at Series S/X hadde "12 million shipped [consoles] according to our estimates". Og det viser seg at dette tallet faktisk kan ha vært ganske nærme.

I løpet av helgen retweetet Xbox Marketing Manager Aaron Greenberg nemlig et innlegg fra nettstedet VGChartz hvor det sto:

"Xbox Series X|S vs Xbox 360 sales comparison after 17 months:

XSX|S: 13.87M

X360: 9.38M

After 17 months the Xbox Series X|S is ahead of the Xbox 360 by 4.49M units."

Selv om VGChartz ikke er en kilde vi bruker for salgstall her på Gamereactor, fordi de til tider har vært upålitelige, er dette en retweet fra en person som definitivt har all informasjonen han trenger om Xbox-salgstallene. Dette burde bety at de sannsynligvis er ganske nøyaktige og gir oss en idé om nåværende konsollsalg, og de avslører også at Xbox Series S/X selger mye raskere enn Xbox 360 gjorde, som er den bestselgende Xbox-konsollen noensinne.

Til sammenligning hadde PlayStation 5 solgt 17,3 millioner enheter 31. desember. Det betyr at Playstation 5 solgte mer enn Xbox Series S/X, men samtidig at Microsoft reduserte gapet mellom formatene salgsmessig sammenlignet med PlayStation 4, som solgte omtrent dobbelt så mye som Xbox One.