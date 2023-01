Hardcore-modus kommer tilbake i Call of Duty: Modern Warfare II

HQ

I et Twitter-innlegg har Infinity Ward avslørt at Call of Duty: Modern Warfare II vil få Hardcore-modus som en del av sesong 2-oppdateringen som kommer i februar.

Det ble nylig kunngjort at sesong 2 for både Modern Warfare II og Warzone 2 hadde blitt forsinket da Activision og Infinity Ward ville fikse problemer i begge spillene.

Oppdateringene vil inneholde mange rettelser og nytt innhold. Hardcore forhindrer spillere i å se HUD-en sin og gir dem en mer "realistisk" opplevelse der man også tåler mye mindre.

Det er også mange flere endringer som kommer, inkludert tilbakekomsten av Resurgence og et helt nytt mindre kart for Warzone 2. Alt som kommer i sesong 2 vil presenteres senere denne uken i en ny studioblogg fra Infinity Ward, så følg med for vår dekning av det.