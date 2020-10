Du ser på Annonser

Om du likte TV-serien Cobra Kai og føler at du vil ha enda mer, så burde du sjekke ut Cobra Kai: The Karate Kid Saga Continues. Det er nå ute til PlayStation 4, Switch og Xbox One, og tilbyr co-op, åtte spillbare karakterer, superangrep, cell-shaded grafikk og masser av nostalgi.

Sjekk ut lanseringstraileren nedenfor.