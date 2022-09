Harley Quinn får en fjerde sesong på HBO

HQ

Flere DC-produksjoner har blitt hardt rammet de siste ukene, da Warner Bros. Discovery og HBO har bestemt seg for å gi avkall på mange kommende filmer og serier, inkludert Batgirl og mange CW-produksjoner, for å heve kvaliteten. Alt dette kommer på toppen av restruktureringen av lanseringsplanen for DC Extended Universe som har forsinket flere filmer. Heldigvis er det også gode nyheter for DC-fans, ettersom Harley Quinn-animasjonsserien allerede har blitt fornyet for en fjerde sesong, etter utgivelsen av den tredje som fortsatte suksessen.

Medskaper Patrick Schumacker skriver på Twitter: "Season 4. Coming sooner than you think.".

Schumacher fortsatte: "This season will be helmed by our brilliant, esteemed colleague @AsASarahPeters, with the equally brilliant and esteemed Ceci Aranovich taking over the animation side. Both have been with the show since its early days. We are in excellent hands moving forward!"