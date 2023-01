Harley Quinn får en "veldig problematisk" valentinsdag-spesial

HQ

For å få den dårlige smaken av Velma-serien ut av munnen, vil fans av voksenanimasjon snart kunne sjekke ut den langt bedre Harley Quinn-seriens valentinsdag-spesial.

Harley Quinn: A Very Problematic Valentine's Day Special lover en haug med voksent innhold kombinert med den vittige humoren serien er kjent for, og vil inneholde mer enn bare den titulære karakteren og hennes partner Poison Ivy. Vi ser også i traileren under både Flash og Zatanna, Batman og Catwoman, og det ser ut til at til og med Darkseid har en romantisk partner.

Spesialen vil også fungere som en slags bro mellom seriens tredje sesong, som ble sendt i fjor, og den fjerde, som er bestilt av HBO.

