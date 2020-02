Harley Quinn offisielt klar for Fortnite

Det har ikke akkurat vært rent få rykter og indikasjoner på at Harley Quinn vil komme til Fortnite den siste tiden, og nå har Epic Games endelig bekreftet.

Harley Quinn-samlingen blir tilgjengelig i butikken klokken ett i natt. Denne inneholder Harley Quinn-skinet og noen passende våpen for doktoren. Om skinet ikke faller helt i smak kan du også bryne deg på tre utfordringer for å få et annet skin til henne kalt Always Fantabulous Harley. Alt du trenger å gjøre er å havne blant topp 30, 20 og deretter 10 i Solo, Duos eller Squads.Du må også treffe "Weak Points"-punkter og gjør skade med isøkser. Etter å ha gjort dette vil du belønnes med den utgaven vi ser bakerst i bildet under.

Harley Quinn Bundle vil være tilgjengelig frem til den 17. februar.