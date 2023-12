Harman Kardon Citation Towers er et muskuløst, bassstøtende tilskudd til lydanlegget ditt.

HQ

Hvis du har sett noen av Quick Look-videoene våre før, vet du at vi vanligvis har produktene våre oppstilt på det klassiske hvite skrivebordet i studioet vårt. Men for å sikre at vi ikke ødela skrivebordet, måtte vi plassere Harman Kardon Citation Towers på gulvet.

Disse høyttalerne er ikke bare store. Med sin aluminiumsfot er de også tunge, og du vil ikke kunne bære dem rundt i huset samtidig. Uansett om du bruker dem til å forsterke et eksisterende Citation-lydoppsett eller om du bare vil ha et blomstrende lydbilde i stuen, vil disse monolittene være nok.

Med sin størrelse og lydkvalitet kan du være sikker på at disse tårnene heller ikke er billige. Et par (og de kommer bare i par) koster 2600 euro, noe som er litt av et slag i lommeboken. Men hvis du vil finne ut om disse tårnene er verdt prisen, kan du ta en titt på vår Quick Look nedenfor: