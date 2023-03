Harmonix har planer om minst ti sesonger til av Rock Band 4

HQ

Det er få live service-spill som har eksistert og lyktes på den måten Harmonix's Rock Band 4 har. Mens utvikleren prøvde å legge til det musikalske spillet Fuser i porteføljen av prosjekter for noen år siden, men måtte legge ned spillet nylig, har utvikleren fortsatt en absolutt gullgruve av en tittel, med det som Rock Band 4.

Og vi sier gullgruve fordi Rock Band 4 går inn i sin 31. sesong! Selv om du kanskje tror at Harmonix ville se på enten en oppfølger eller en reduksjon i støtte, har utvikleren nettopp bekreftet at spillet vil få minst 10 sesonger til.

I et nytt blogginnlegg uttalte Harmonix: "Vi har nettopp avsluttet 30 sesonger av Rock Band Rivals. I Rock Band-årene bosetter Rivals seg i middelalderen, og tenker på et hus i forstedene med en bakgårdsrøyker og et bandrom i kjelleren. Ikke bekymre deg, middelalderen er flott: mens det er en betydelig mengde historie å trekke fra, er det også en betydelig mengde fremtid å se frem til. Dette gjelder også for Rivals. Så spenn deg fast og la meg snakke om hva vi har planlagt for sesong 31-40 (ja, vi planlegger å trekke Rivals godt inn på 40-tallet).

Selv om det ikke er nevnt hvor lenge Harmonix har til hensikt å fortsette å støtte Rock Band 4, har utvikleren uttalt at som en del av sesong 31 vil den bringe tilbake et sesongkort og tilby en samling nye kosmetikk for de spillbare instrumentene.