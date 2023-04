Harrison Ford er virkelig ferdig med Indiana Jones

HQ

Det har blitt sagt flere ganger at Indiana Jones and the Dial of Destiny blir siste gang Harrison Ford ikler seg rollen som den berømte arkeologen og oppdagelsesreisende, men til tross for dette har det aldri virkelig føltes som en sann virkelighet. Hovedrolleinnhaveren selv gjør det uansett fullstendig klart at tiden for å ta farvel har kommet.

I en samtale med Total Film (takk, GamesRadar) bekrefter Ford at han vil henge opp pisken og hatten i år når filmen åpner 30. juni.

"Dette er den siste filmen i serien, og dette er siste gang jeg spiller karakteren. Jeg forventer at det vil være siste gang han vises i en film."

Han fortsetter litt senere med å legge til:

"Jeg har vært i stand til å levere fantastiske filmer utviklet av Steven [Spielberg] og George [Lucas] over en periode på 40 år, og å ikke avslutte det med et klynk, men et smell har vært min største ambisjon for denne ekskursjonen."