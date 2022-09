Harrison Ford kommer aldri til å spille Indiana Jones igjen

HQ

Indiana Jones kommer offisielt tilbake for en femte film neste år, en film det har tatt nærmere et tiår å lage. Det blir igjen med Harrison Ford i den ikoniske hovedrollen, men han er 80 år nå, og derfor ser han dette som en definitiv måte å si farvel til karakteren på.

Under D23 Expo (via ScreenRant) uttalte Ford bestemt at dette vil være hans exit som Indy og at han aldri, aldri, noensinne vil spille karakteren igjen.

"This is it! I will not fall down for you again."

Hvordan Disney vil holde liv i Indiana Jones etter dette vites ikke.