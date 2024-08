Harrison Ford og Miley Cyrus er nå Disney-legender

HQ

Hvert år, under sitt fanarrangement, feirer Disney en samling ikoniske personer som har hjulpet Disney til å bli det kjente navnet som det er i dag. Under årets show ble 14 personer innlemmet i Legends Hall of Fame, med Harrison Ford, Jamie Lee Curtis og Miley Cyrus som bare tre av de mest profilerte innlemmede.

Den fullstendige listen over årets innlemmede inkluderer Ford, Cyrus, Curtis, Kelly Ripa, Martha Blanding, James L. Brooks, Colleen Atwood, Frank Oz, Steve Ditko, Mark Henn, Joe Rorde, James Cameron, Angela Bassett og John Williams.

Det er unødvendig å si at dagens ord var stjernespekket, ettersom denne samlingen av personer kan betraktes som underholdningslegender som helhet, for ikke å snakke om Disney Legends.