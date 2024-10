Harrison Ford om å spille i Captain America: Brave New World: "Jeg er bare der på et helgepass" Han forstår kanskje ikke helt alt det der med tegneserier, men Ford er glad for å være med i MCU.

HQ Når Harrison Ford har blitt spurt om sin rolle som den røde Hulken, eller om sin inntreden i MCU generelt, har han ofte svart med sin typiske, sløve og grinete oppførsel. Det er som når noen nevner Star Wars i hans nærvær, for han virker ikke som en type som bryr seg om fiktive universer. I en samtale med GQ fortalte han litt mer om hva han egentlig tenkte om å bli en del av Marvel-universet. "Jeg er bare der på et helgepass", sa han. "Jeg er en sjømann som er ny i denne byen. Vis meg veien hjem." "Jeg forstår appellen til andre typer filmer enn de vi laget på 80- og 90-tallet," fortsatte han. "Vi er dumme hvis vi sitter og angrer på forandringen og ikke deltar. Jeg deltar i en ny del av bransjen som, i hvert fall for meg, virkelig gir publikum noen gode opplevelser. Det liker jeg." Vi er ikke sikre på om Ford blir værende etter Captain America: Brave New World, men forhåpentligvis kan hans opptreden bidra til å gjenopprette den følelsen MCU ikke har hatt på en god stund nå.