Harrison Ford skremte vekk Chris Pratt fra å bli Indiana Jones

Siden Indiana Jones 5 med ganske stor sannsynlighet blir Harrison Fords siste i den ikoniske rollen har det selvsagt begynt å gå rykter om hvem som eventuelt skal overta om (vi vet alle det er når med tanke på at Disney står bak) franchisen fortsetter uten han. En av de mest populære har vært Chris Pratt, men det høres ut som om vi kan stryke Guardians of the Galaxy- og Parks and Recreation-skuespilleren fra listen.

I den nyeste episoden av Happy Sad Confused sier nemlig Chris Pratt at han ble skremt vekk fra å noen gang spille Indiana Jones etter å ha hørt en velkjent kommentar fra Ford:

"Alt jeg vet er at jeg så et sitat fra Harrison Ford en gang, og jeg vet ikke engang om det virkelig var han, men det var nok til å skremme meg. Det var noe sånt som "Når jeg dør, dør Indiana Jones", og jeg ble helt sånn "Kommer jeg til å bli hjemsøkt av spøkelset til Harrison Ford når han dør om jeg spiller?"

Kommentaren han sikter til er den Silje skrev om i 2019, så dette har tydeligvis festet seg hos Pratt. Vi får se om tid og penger får den tanken til å forsvinne etter hvert...