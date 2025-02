Harry Goodwins fra The Gentlemen vil spille Green Arrow i DC-universet

HQ

Selv om vi allerede vet hvem som skal spille en håndfull av karakterene i den nye DC Universe som James Gunn og Peter Safran står bak, er det fortsatt utallige store karakterer som er uvisse på nåværende tidspunkt. Et eksempel på dette er Green Arrow, som nå som Stephen Amell har lagt buen og pilene på hylla etter å ha spilt karakteren for CW i nesten et tiår, er det en annen person som har fått øynene opp for rollen.

Personen det er snakk om er Harry Goodwins, som nylig spilte hovedrollen i Guy Ritchies The Gentlemen som Jack Glass. Han har tatt til Instagram for å uttrykke sin interesse for å spille rollen som Green Arrow i DC Universe når det gjelder karakteren som blir introdusert, og går så langt som å si (i en nå utilgjengelig Story fanget opp av DCComicsFanBoy på X): "2025 Jeg har store bevegelser... It's happening" og skrev dette over et bilde av superhelten.

Det store spørsmålet rundt Goodwins rolle som Green Arrow ser ut til å dreie seg om det faktum at han ligner på Oliver Queens tegneserieutseende. Hvorvidt det vil være nok til at han får rollen som karakteren når/hvis han kommer til DC Universe er fortsatt uklart.