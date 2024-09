Harry Potter- og Downton Abbey-stjernen Maggie Smith har gått bort

HQ

Det har nettopp blitt rapportert av BBC at Harry Potter og Downton Abbey stjernen Dame Maggie Smith dessverre har gått bort i en alder av 89 år.

Smith var kjent for sine roller som Minerva McGonagall i Wizarding World og Lady Violet Crawley i den tidstypiske dramaserien, og var også anerkjent for sine prestasjoner i California Suite og The Prime of Miss Jean Brodie, hvor hun vant Oscar for henholdsvis Best Actress in a Supporting Role og Best Actress in a Leading Role.

Informasjonen om Smiths bortgang kommer fra hennes skuespillersønner Toby Stephens og Chris Larkin, som har gitt ut en uttalelse der de legger til :

"Det er med stor sorg vi må kunngjøre Dame Maggie Smiths død.

"Hun sovnet stille inn på sykehus tidlig i morges, fredag 27. september. Hun var en svært privat person, og var sammen med venner og familie til det siste. Hun etterlater seg to sønner og fem kjærlige barnebarn som er knust over tapet av sin ekstraordinære mor og bestemor.

"Vi vil gjerne benytte anledningen til å takke det fantastiske personalet ved Chelsea and Westminster Hospital for deres omsorg og utrettelige vennlighet i hennes siste dager.

"Vi takker for alle vennlige meldinger og all støtte, og ber om at dere respekterer vårt privatliv i denne tiden."

Alt vi kan si er takk for mange års underholdning Dame Smith! Hvil i fred.