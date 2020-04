Harry Potter- og Stardew Valley-blandingen blir penere i Witchbrook

Chucklefish, skaperne av Starbound og Wargroove, har vært urovekkende stille etter at det neste spillet deres skiftet navn fra Spellbound til Witchbrook i 2018, og nå vet vi hvorfor.

Utviklerne har nemlig jobbet på spreng med Witchbrook, noe vi kan se resultatene av i de nye skjermbildene fra spillet. Den Harry Potter-lignende verdenen sees nå fra såkalt isometrisk perspektiv, samtidig som at alt virker mer detaljert og fargerikt. For å sammenligne er de tre første bildene under ferske, mens det fjerde er et av de gamle. Ikke akkurat vanskelig å se forskjell...

Den nye hjemmesiden til spillet gjør det dessverre klart at utviklerne fortsatt ikke er klare for å gi oss en lanseringsdato eller detaljer om hvilke plattformer det kommer til, men med å ha offentliggjort nettsiden virker det som om vi ikke måte vente to år til neste oppdatering.