Harry Potter-regissør kaller Fangen fra Azkaban en skrekkfilm

Harry Potter and the Prisoner of Azkaban-regissør Alfonso Cuarón mener at den tredje filmen både er en skrekkfilm og en noir.

I en samtale med Total Film (takk, GamesRadar) sa Cuarón at da han leste boken var det særlig to elementer som skilte seg ut for ham. "Det var skrekkfilmelementet, men også noir-aspektet", sa han.

"På en måte, da jeg gjorde den, var modellen mer den tyske filmen på slutten av stumfilmperioden og overgangen til talefilmen, fra Fritz Lang til Murnau. Du kan se at noen av Fritz Langs filmer er en slags noir, men samtidig har de et slags skrekkinnslag. Og enda viktigere, spesielt hos Fritz Lang, var at han gjennom sjangeren forsøkte å formidle - eller bare projisere - angsten i sin samtid. Jeg tror at det J.K. Rowling gjorde med Potter, var en referanse til vår tid og menneskelig atferd."

Vi er ikke sikre på om dementorer var en viktig del av overgangen fra stumfilm til talefilm, men de gjør i hvert fall den tredje Harry Potter-filmen litt mer uhyggelig alt i alt.

