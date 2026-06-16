Harry Potter TV-serien har funnet sin Peeves: Peter Serafinowicz har sluttet seg til rollebesetningen

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Selv om Harry Potter-filmene gjorde mye riktig, var det ett område de valgte å unngå helt, nemlig å inkludere karakteren Peeves, et rampete og plagsomt spøkelse som bor på Hogwarts, som rutinemessig plaget elevene og til og med av og til ble involvert i viktige hendelser i handlingen (f.eks. da han ble lammet av basilisken i Chamber of Secrets).

I den kommende TV-serien basert på Harry Potter vil Peeves være med, og nå vet vi nøyaktig hvem som skal spille den frekke fyren. Peter Serafinowicz har fått rollen som Peeves, ifølge Variety.

Det er uklart hvordan denne rollen vil bli fremstilt, dvs. om Peeves utelukkende vil være CGI med Serafinowicz' stemme lagt over, eller om spøkelset vil bli presentert i form av live-action, slik tilfellet var i filmene med John Cleese som Nesten Hode-løse Nick, for eksempel.

Med dette i bakhodet kan du forvente å bli introdusert for det lurvete og rampete spøkelset i løpet av de kommende månedene.