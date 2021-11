Harry Potter: Wizards Unite legges ned i januar

HQ

Niantic hadde nok et lite håp om at Harry Potter: Wizards Unite i alle fall ville nærme seg suksessen til Pokémon Go. Dette var det langt unna, men spillet har tilsynelatende likevel gjort lommeboken til selskapet en god del større. Dette stopper det likevel ikke fra å være såpass skuffet at trolldomsriket vil ta på seg usynlighetskappen snart.

I en ny blogg annonserer Niantic at Harry Potter: Wizards Unite vil fjernes fra de digitale butikkene den 6. desember og deretter stenge serverne den 31. januar slik at det blir uspillbart.

Heldigvis er det bittelitt godt nytt også, for selskapet avslører at det gjøres en rekke gavmilde endringer som et siste farvel. Dagens oppdatering har blant annet gjort slik at vi får bedre belønninger, tiden for å lage drikker har blitt halvert, begrensninger for antall gaver hver dag er fjernet og mer. I tillegg vil det være en rekke spesielle eventer de neste ukene og par månedene, så det avsluttes i alle fall med stil.