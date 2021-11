Harry Potter-stjernene gjenforenes på HBO Max i januar

HQ

Enkelte dager minnes undertegnede på at jeg ikke er særlig ung lengre. Denne er et nytt tilfelle, for i dag feirer Harry Potter and the Philosopher's Stone-filmen (eller Harry Potter og de vises stein for de som foretrekker oversettelser) 20 år i USA, og Warner Bros. har selvsagt ikke tenkt å la et jubiluem gå forbi uten en spesiell feiring.

HBO Max skriver på Instagram at regissøren Chris Columbus og skuespillerne Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane, Ralph Fiennes, Gary Oldman, Imelda Staunton, Tom Felton, James Phelps, Oliver Phelps, Mark Williams, Bonnie Wright, Alfred Enoch, Matthew Lewis og Evanna Lynch vil gjenforenes i skikkelig Friends-stil i en stream kalt Return to Hogwarts den 1. januar i USA. Skuffende nok står det til slutt at sendingen vil komme internasjonalt "snart", så det høres ut som om vi må vente litt ut i 2022 før den blir tilgjengelig her. Jeg har kontaktet Warner Bros. for å være helt sikker på dette.