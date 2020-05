Harvest Moon: One World annonsert til Switch

Her er en fin liten overraskelse - Nintendo annonserte nylig Harvest Moon: One World til Nintendo Switch, og selv om de ikke har kommet med noen spesifikk dato, skal spillet komme i løpet av 2020.

I pressemeldingen sendt til oss står det at One World utvikles med en ny spillmotor og med ny grafikk.

«Harvest Moon: One World utforsker Harvest Moon-universet på helt nye måter, som vil appellere til både nye og erfarne spillere av serien.» forteller Hiro Maekawa, daglig leder og konsernsjef for Natsume. «Harvest Moon-spillene har utviklet seg over flere tiår, men vi har alltid tatt vare på den morsomme, tradisjonelle og familievennlige gårdsopplevelsen som serien er kjent for. Med ny spillmotor og grafikk, har vi oppgradert spillopplevelsen for 2020! Vi gleder oss veldig til å vise frem mer av Harvest Moon: One World i de kommende månedene.»

"Kan du forestille deg en verden uten tomater, jordbær og til og med uten kål? I dette nye tilskuddet i Harvest Moon-serien har nettopp dette blitt realiteten! Bare en gammel bok gir oss noen få hint, om fortiden som en gang var... Forundret over en mystisk oppdagelse må du begi deg ut på et eventyr som tar deg langt forbi landsbyens grenser og ut i verden! Hvilke steder og karakterer vil du oppdage? Opplev alt fra nydelige strender i Halo Halo til snøkledde fjell i Salmiakki - det finnes en hel verden å utforske!"

For øyeblikket har vi ingen videoer eller skjermbilder av Harvest Moon: One World, kun logoen. Gleder du deg til et nytt Harvest Moon?