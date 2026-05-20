Hasbro-sjefen forklarer hvorfor selskapet ikke er interessert i games-as-a-service

Hasbro har et vell av immaterielle rettigheter, og selskapet planlegger å gjøre mye av det om til noen suksessrike videospill. De bruker 1 milliard dollar på å lage noen forhåpentligvis gode spill, men ingen av de kommende titlene vil være spill-som-en-tjeneste.

Hvorfor, spør du? Vel, la oss ikke se en gavehest i munnen her, men Hasbro-sjef Chris Cocks forklarte beslutningen i et intervju med The Game Business. "Du kan investere 100 millioner dollar for å bygge et virkelig flott mobilspill, eller et virkelig flott spill-som-en-tjeneste, som et skytespill. Og oppsiden er at du tjener milliarder og atter milliarder. Men hvor mange oppnår den oppsiden? Det er veldig få, om noen, som oppnår det. Ulempen er at du ikke tjener noe tilbake, og det er i bunn og grunn en vask," forklarte han.

Hasbro er derfor mye mer interessert i det Cocks kaller "tradisjonelle spill". Action-/eventyrspill, rollespill og lignende. "Hvis du investerer en god del penger og gir en god del tid til et talentfullt team for å lage et mer tradisjonelt spill, vil du sannsynligvis ikke tjene milliarder, men sjansen for at du i det minste får pengene tilbake, er mye større. Og selv om du mislykkes, tjener du sannsynligvis 50, 60, 70 cent på dollaren tilbake," sier han.

"Så da vi så på risiko-belønningsligningen og så på designfølsomheten vi har - ærlig talt den typen spill vi liker å spille, og jeg er mer av en tradisjonell spiller - følte vi at det var den tryggeste veien å gå. Jeg tror det alltid kommer til å være etterspørsel etter gode spill som leverer 40 til 50 timer med innhold til en rimelig pris."

Selv om vi alltid ser en og annen GaaS dukke opp og ta over verden, blir vi mye mer oppmerksomme på mengden storbudsjett-flopps sjangeren ser i disse dager. Concord, Highguard, og uten tvil Marathon faller alle inn under paraplyen, uansett hvor mye spillerne de får kan like spillet. Det betyr imidlertid ikke at Hasbro er garantert å tjene inn milliarden sin. De må først og fremst levere solide opplevelser, og tiltrekke seg folks oppmerksomhet gjennom kvaliteten på produktene sine.