Hasbro vil snart ha noe å si om fremtiden til Baldur's Gate

Etter å ha laget den dundrende suksessen Baldur's Gate III, fikk Larian muligheten til å lage en utvidelse eller et nytt spill. Men utvikleren bestemte seg for å dra andre steder, og Hasbro sitter igjen med et enormt vellykket rollespill som trenger et nytt navn for å lede fremtiden.

Selvfølgelig skulle Hasbro ikke bare slippe Baldur's Gate etter det tredje spillets prestasjoner, og når vi snakker med IGN, ser det ut til at vi snart vil ha mer å snakke om IP-en. I en tale på GDC sa Hasbros SVP for digitale spill Dan Ayoub at det er "mange mennesker som er veldig interessert i Baldur's Gate."

"Vi jobber med planene våre for fremtiden og hva vi skal gjøre med det. Og faktisk kommer vi snart til å ha noen ting å snakke om rundt det," sa han.

Hasbro ønsker et Baldur's Gate IV et sted nedover linjen, men forstår at det vil ta tid å lage et slikt spill. "Jeg mener, vi har det ikke travelt. Ikke sant? Det er det som er greia, vi kommer til å ta det veldig rolig," fortsetter Ayoub. "Vi har mange planer, mange forskjellige måter å gjøre det på. Vi begynner å tenke på, ok, ja, vi er klare til å begynne å dyppe tærne litt og snakke om et par ting. Og jeg tror, som jeg sa, ikke for å overdrive, at vi i løpet av kort tid kommer til å ha noen andre ting å snakke om rundt det."

Ayoub sa også at Baldur's Gate III har hevet listen for Dungeons & Dragons-spill som helhet, noe som kommer med sitt eget sett med press. Det kommer helt sikkert til å være et enormt press på den som tar opp Larians kappe for det neste Baldur's Gate.