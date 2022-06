Hatsune Miku Jigsaw Puzzle kommer til PC og Xbox

Hatsune Miku Jigsaw Puzzle ble utgitt for Switch i mars, men snart får flere glede seg over det smarte puslespillet når det kommer til PC og Xbox også.

Det støtter co-op for opptil to personer og ifølge Xbox Store har det 39 illustrasjoner som kan deles opp i forskjellige antall biter basert på hvilken vanskelighetsgrad du velger; "Easy (63 pieces), Normal (130 pieces) and Hard (300 pieces)". Hatsune Miku Jigsaw Puzzle slippes på PC og Xbox den 23. juni for 119 kroner.

Xbox Series S og X har klart å øke merkevarens popularitet i Japan og bare forrige uke rapporterte Famitsu at konsollene solgte 10% av det kombinerte livstidssalgstallet til Xbox One. Dette er noe som forventes å føre til flere japanske Xbox-utgivelser som Hatsune Miku Jigsaw Puzzle.