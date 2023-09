Haunted Mansion lander på Disney+ i oktober

HQ

Fordelen med at Disney-filmer ser ut til å ha det vanskelig i kinobransjen er at de til syvende og sist kommer til Disney+ ganske kort tid etter kinopremieren. Elemental ventet rundt tre måneder mellom kinopremierene før den kommer til strømmetjenesten denne uken, The Little Mermaid tok rundt fire måneder, Marvel -filmer har også tatt rundt fire måneder, og for Haunted Mansion vil det ta rundt to måneder (for det europeiske publikummet).

Disney har annonsert at Haunted Mansion kommer til Disney+ den 4. oktober, og for utenlandske seere som måtte vente til midten av august for å se filmen på det store lerretet, har ventetiden fra kino til strømmetjenesten vært mindre enn to måneder.

Den eneste andre nylige Disney-filmen som ennå ikke har annonsert lanseringsdato på Disney+ er Indiana Jones and the Dial of Destiny, men hvis trenden den siste tiden er noe å gå etter kan vi forvente filmen på strømmetjenesten om kort tid.