Haunted Mansion ønsker å servere en mer uhyggelig Disney-opplevelse enn vanlig.

Disney har gitt oss noen gode familievennlige filmer gjennom årene, men å dømme etter den siste traileren for Haunted Mansion, kan dette være en du bør tenke på å la barna være hjemme for.

Hele traileren viser nok en gang den stablede rollebesetningen, inkludert slike som LaKeith Stanfield, Danny DeVito, Owen Wilson, Rosario Dawson, Winona Ryder, Jared Leto, Jamie Lee Curtis, Tiffany Haddish og mer, og ser dem enten forsøke å utvise spøkelser og ghouls eller skremme sokkene av eksorsistene.

Med et stort utvalg av skumle spøkelser som alle ligger i et hus som ser ut til å vri og forandre seg, ser denne Disney-filmen virkelig ut til å ha et mer modent tema, men vi får vite hvordan det former seg med sikkerhet i fremtiden, som Haunted Mansion kommer på kino 28. juli i USA og 11. august i Storbritannia.