Haven kommer til PS4 og Switch neste måned

Haven er allerede tilgjengelig på PS5, Xbox Series, Xbox One og PC, men kommer nå også til PS4 og Switch den 4. februar. Spillet fokuserer på paret Yu og Kay, og gjennom oppdagelse av en ukjent planet dykker spilleren eller spillerne ned i parets forhold og fortid.

Målet med spillet er å overleve på denne ukjente planeten, og få den til å være beboelig for de to elskerne. Dette skjer ved å samle inn forsyninger på planeten, rense den for ondskap og utforske naturen. Hvis man spiller solo styrer man de to karakterene simultant, og i co-op er det selvfølgelig én karakter hver, mens man glir over den vakre naturen på planeten.

Underveis er det mulighet for å styrke parets forhold i lange dype samtaler, hvor spilleren eller spillerne får lov til å velge hva deres karakter skal si. Et perfekt spill å spille med din bedre halvdel.