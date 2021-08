Haven Park er dagens GR Live-spill

Rebeca har aldri lagt skjul på at hun er svak for spill med nusselige dyr i seg, så det var aldri tvil om Fabian Weibel sitt Haven Park ville få seg et par timer på GR Live eller ei. Spillet handler tross alt om å være en and som prøver å gjenoppbygge en park i en litt Animal Crossing-lignende verden. Du kan som vanlig se om hun sitter der smilende fra øre til øre klokken 16 på Live-siden vår, Facebook, Twitch og Youtube.