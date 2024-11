HAVNs HS 420 mid-tower PC-kabinett vil løse dine problemer med GPU-luftstrømmen

HQ

Det er fortsatt et stigma rundt det å bygge sin egen PC og de utfordringene som kan følge med, men en av de mange fordelene ved å ta på seg denne oppgaven er at du kan skaffe deg og bruke produkter som er langt mer effektive enn ferdigbygde alternativer. Ta HAVN HS 420 -kabinettet som et eksempel. Dette kabinettet med enorm kapasitet er designet for å gi plass til de kraftigste viftene og radiatorene på markedet, slik at du kan sikre at de største og nyeste GPU-ene får den plassen og luftstrømmen som er nødvendig for å fungere best mulig.

HAVN HS 420 har plass til 140 mm vifter i 11 posisjoner samt opptil 420 mm radiatorer på toppen, siden og bunnen. Det er selvsagt mange måter å holde PC-komponentene dine avkjølt på i dette megakabinettet.

For å finne ut om HAVN HS 420 er PC-kabinettet for deg, kan du sjekke ut den nyeste episoden av Quick Look nedenfor, der vår egen Magnus deler en rekke fakta og tanker om det.