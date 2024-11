Hawkeye fyller Hanzo-plassen i Marvel Rivals

HQ

Utgivelsen av Marvel Rivals er ikke langt unna nå, og Neteases Overwatch-utfordrer ser så langt ut som et solid lagbasert skytespill, med fordelen av umiddelbart gjenkjennelige karakterer fra Marvel-universet.

Den siste karakteren som blir med på listen er Hawkeye. Som du kan forvente, med tanke på at Hawkeye er en skarpskytter som bruker en bue, fyller han Hanzo-sporet på laget. Men i stedet for å kaste ut en massiv drage, assisterer Hawkeye seg selv med gadgets og dingser for å overgå de supermektige folkene på fiendens lag.

Hvis du liker å lene deg tilbake og få klippverdige hodeskudd, vil du kanskje gi Hawkeye en sjanse. Sjekk ham ut i aksjon i videoen nedenfor: