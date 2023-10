Hayao Miyazaki er allerede i gang med sin neste film

HQ

Hayao Miyazaki, en av tidenes mest legendariske animasjonsfilmskapere, jobber med sin neste film. En stund hevdet han at The Boy and the Heron ville bli hans siste film, men det virker som om filmskapertrangen ikke har forlatt legenden.

Studio Ghibli-produsent Toshio Suzuki har snakket med det franske mediehuset Liberation, der han sier at filmskaperen "tenker på dette nye prosjektet hver dag." Til tross for at Miyazaki er 82 år gammel, ser det ikke ut til at han har tenkt å slå av på farten.

"Jeg kan ikke lenger stoppe ham", fortsetter Suzuki. Vi er ikke helt sikre på hva Miyazaki har i kikkerten, og her i Europa venter vi fortsatt på The Boy and the Heron, så før vi lar oss begeistre av et nytt prosjekt vil vi helst se hva Miyazakis påståtte "siste film" skal være.