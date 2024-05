Hayao Miyazakis neste film skal bli "nostalgisk og minne om gamle dager"

HQ

Hayao Miyazaki ble antatt å ha trukket seg tilbake fra filmskaping for noen år siden, men så kom den legendariske japanske animasjonsfilmregissøren tilbake til Studio Ghibli for å skape den utrolig godt mottatte The Boy and the Heron. Miyazaki har nå også et annet prosjekt på gang.

Selv om vi ikke vet nøyaktig hva denne neste filmen vil bli, har Miyazakis sønn, Goro Miyazaki, i et intervju med det japanske mediet Oricon (takk, Comicbook) røpet litt om denne fremtidige filmen.

"Det ser ut som en action- og eventyrfilm, nostalgisk og minner om gamle dager."

Alt dette kommer samtidig som The Ghibli Museum i Japan gjør seg klar til å åpne en ny utstilling dedikert til The Boy and the Heron.

Liker du det grunnleggende premisset for denne kommende Miyazaki-regisserte Studio Ghibli-filmen?