Hayley Atwell vil gjerne komme tilbake som Lara Croft

Vi har fått vår første smakebit av Hayley Atwell som den ikoniske Lara Croft i Netflix' Tomb Raider: The Legend of Lara Croft -serie, men nå som hele den første sesongen er ute og tilgjengelig, hva har fremtiden i vente for Atwells rollefigur?

I en samtale med GamesRadar+ nevnte Atwell at hun gjerne vil komme tilbake som Lara i fremtiden, kanskje til og med i et helt annet medium.

"Jeg hadde det bare kjempegøy å gjøre dette med dette kreative teamet. Jeg har elsket å jobbe med [regissør Meredith Layne] og [showrunner Tasha Huo] på dette, og å ha Netflix bak det. Det føles som en opphøyet animasjon [og] at de virkelig ønsker å få det riktig følelsesmessig. Det ville vært en stor ære å fortsette på en eller annen måte, eller å ha Lara i livet mitt i en annen kapasitet, helt klart."

Selv om Netflix definitivt holder døren åpen for et nytt kapittel i den animerte serien, kan Atwells erfaring som skuespiller i live-action kanskje gjøre henne til den ideelle kandidaten for en ny Tomb Raider-film i fremtiden?

