Hazelight feirer den fantastiske bragden å ha solgt 50 millioner spill

Utvikleren Hazelight er kanskje en av de beste suksesshistoriene innen moderne dataspillutvikling. Det svenske studioet, som ledes av Josef Fares og hovedsakelig fokuserer på samarbeidsspill, har levert hit etter hit i det siste.

I den forbindelse har studioet delt en oppdatering av salgstallene sine, og bemerker at de nettopp har passert den enorme milepælen på 50 millioner spill på tvers av porteføljen sin.

Som forventet, med tanke på den enorme rekkevidden til It Takes Two, leder 2021-tittelen kampen med hele 30 millioner solgte enheter, men de andre prosjektene gjør det også bra, med A Way Out som har solgt 13 millioner enheter siden debuten for åtte år siden, og Split Fiction som allerede har solgt syv millioner eksemplarer, bare etter ett år på markedet.

Gratulerer, Hazelight!