HBO forventer at The Last of Us vil vare i fire sesonger

HQ

Selv om mange elsket The Last of Us da den først ble sendt, fikk serien, som var en så tett tilpasning av det originale spillet, fansen til å stille spørsmål ved hvor lenge HBO ville fortsette å lage sesonger, ettersom de til slutt ville gå tom for spillhistorien.

I en samtale med Deadline sa HBOs administrerende visepresident Francesca Orsi at showet sannsynligvis vil løpe i fire sesonger. "Vi har ikke en fullstendig eller endelig plan, men jeg tror det ser ut som fire sesonger. Jeg vil ikke bekrefte det, men det ser ut som denne sesongen og så to sesonger til etter dette, og så er vi ferdige," sa hun.

Selv om hun nøler med å låse noe som helst, ser det ut til at fire sesonger også er den overordnede planen for showrunnerne. Vi får se hvor lenge hendelsene i The Last of Us: Part II kan strekke seg i et serieformat, og om HBO har planer for en mer original historie etter det.