HBO har begynt å caste til Game of Thrones-forløperen

Game of Thrones endte, til tross for den kontroversielle siste sesongen, med å bli en av de største og mest populære seriene noensinne, og man kan ikke helt argumentere mot at den har endret mediebransjen for alltid.

Selskapet bak serien, HBO, vil ikke gi slipp på Game of Thrones enda, selv om serien er avsluttet, og har gått i gang med å lage flere spin-offs, hvorav den ene er en offisiell forløper ved navn House of the Dragon.

Som Entertainment Weekly skriver så har produksjonen blitt forsinket av Covid-19, men nå er casting-prosessen offisielt i gang.

Serien baseres på George R.R. Martin-boken Fire & Blood, en bok om Targaryen-familien, som foregår 300 år før begivenhetene i hovedserien.

