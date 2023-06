HBO kansellerer Perry Mason etter to sesonger

HQ

Warner Bros. Discovery har virkelig opparbeidet seg et rykte for å lage noen av verdens beste og mest sette serier, så selskapet er mer sparsomme med kanselleringer enn for eksempel Netflix. Noen må det uansett være, og her kommer et eksempel.

Variety avslører at HBO-serien Perry Mason, produsert av ingen ringere enn Robban Downey Jr. og med The American-stjernen Matthew Rhys i hovedrollen. har blitt kansellert etter bare to sesonger. Dette som følge av lave seertall. HBOs sjef for dramaserier, Francesca Orsi, sier følgende:

"Hver serie har en jobb å gjøre med tanke på prislappen vi gir den, og en av komponentene er seertall i tillegg til at det selvfølgelig er et element av kritisk respons og seriens buzz. Det er disse elementene vi alltid har i bakhodet og diskuterer i forhold til om en serie skal fortsette eller ikke. Det spiller for eksempel inn for Perry Mason, Winning Time og Gilded Age, så vi må spille ut alt og se hvordan det går."

Kommer du til å savne Perry Mason?