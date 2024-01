HBO komprimerer hele The Sopranos til TikTok-videoer.

HQ

Har du vært usikker på om du vil se The Sopranos på grunn av den lange listen over sesonger og episoder? I så fall har HBO funnet en løsning for deg.

For å markere 25-årsjubileet for den anerkjente serien har HBO startet prosessen med å kondensere hver eneste episode av dramaet til en 25 sekunder lang video som kan sees på TikTok. Så selv om du vil gå glipp av mye av seriens briljans ved å se disse sammendragene, kan du få et ganske godt inntrykk av serien uten å måtte bruke en betydelig del av livet ditt på å jobbe deg gjennom hver av de mange timelange episodene.

Så langt har HBO bare begynt å gjøre sesong 2 om til korte videoer, så det kan hende du må vente litt hvis du vil ha hele The Sopranos, men hvis ikke kan du klikke deg inn her og begynne å se videoene med en gang.