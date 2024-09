HBO lanserer åpen utlysning for å finne Harry, Ronny og Hermine til Harry Potter-TV-serien

HQ

HBO har besluttet å lansere en åpen utlysning i et forsøk på å finne de perfekte personene til å spille Harry Potter, Ronny Wiltersen og Hermine Grang i den kommende Harry Potter TV-serien.

Den åpne utlysningen retter seg mot barn i alderen 9-11 år, og fristen for å sende inn bidrag er 31. oktober. I utlysningen står det at søkerne må være bosatt i Storbritannia eller Irland og kunne filme i Storbritannia mellom 2025 og 2026, og utvilsomt også i det neste tiåret hvis serien blir en suksess.

Søkerne må sende inn to videoer, der de i den ene fremfører et kort dikt de selv har valgt, og i den andre deler noen forskjellige opplysninger om seg selv og et nært familiemedlem.

Det er uklart når en søker vil bli valgt ut og offentlig kunngjort.