HQ

Etter et par år med spørsmål fra dere om hvorfor jeg har skrevet HBO Max når engelske sider stadig kaller Warner Bros. Discoverys streamingtjeneste Max kan HBO bekrefte at Max kommer til Norge den 21. mai. Dette betyr kort sagt at HBO Max og discovery+.

Dermed vet vi med sikkerhet blant annet at de olympiske leker i Paris skal strømmes eksklusivt på Max her til lands i juli og august.