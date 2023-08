HBO Max blør abonnenter etter navnebyttet til "Max"

HQ

Å bytte navn fra HBO Max til bare Max hørtes først rart ut, og nå har det dukket opp informasjon på nettet om hvordan Warner blør abonnenter med navneendringen i USA. I forrige kvartal mistet tjenesten nesten to millioner abonnenter, fra 98 millioner til 96 millioner betalende kunder. Dette skjedde i forbindelse med navneskiftet til "Max", men Warner selv er ikke bekymret, men mener at mange kunder bevisst abonnerte i noen måneder for å se primært The Last of Us for så å si opp abonnementet etterpå. Om dette stemmer eller ikke, får vi selvsagt vite i slutten av neste måned, når neste kvartalsrapport kommer.

Samtidig kunngjorde Warner at omsetningen og overskuddet for andre kvartal gikk opp sammenlignet med første kvartal, noe som selvsagt gjør tapet av betalende kunder mindre smertefullt for mediegiganten. Teknologinettstedet The Verge skriver følgende om det hele:

"Til tross for dette virker ikke lederne i Warner Bros. Discovery særlig bekymret. Under en resultatsamtale tilskrev selskapets økonomidirektør, Gunnar Wiedenfels, den nedadgående trenden til "overlappende abonnentbaser mellom Max og Discovery Plus" samt "forventet frafall" etter avslutningen av The Last of Us sesong 1 og seriefinalen av Succession. Administrerende direktør David Zaslav hadde noe av det samme å si, og bemerket at "selv om vi har sett noen forventede abonnentforstyrrelser, har vi opplevd lavere enn forventet frafall gjennom hele denne prosessen" - en prosess som innebar at HBO Max-abonnenter ble bedt om å laste ned en ny Max-app til enhetene sine for å kunne fortsette å bruke tjenesten. Zaslav sa også at selskapet fortsatt forventer at strømmevirksomheten i USA vil bli lønnsom i år."