HBO Max endres igjen

Til tross for at HBO droppet de tre initialene for en tid tilbake, refererer alle fortsatt til nettverket som enten HBO Max eller rett og slett HBO igjen. Det har likevel ikke hindret hodene i Max fra å presse det nye navnet fremover, og nå ser de på en ny rebrand.

Denne gangen blir ikke navnet endret, men ifølge Bloomberg vil merkevarens farger bli det. Max skal visstnok gå tilbake til den tradisjonelle svart-hvite merkevarebyggingen, og selv om dette ikke er ferdigstilt ennå, betyr en ny markedssjef at de sannsynligvis kommer til å komme gjennom.

HBOs gamle farger pleide å være svart og hvitt, før de skiftet til lilla og deretter blått med introduksjonen av Max. Nå går de tilbake til sin opprinnelse, bare uten sitt opprinnelige navn.