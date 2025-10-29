HBO og Eurosport annonserer dokumentarer og Looney Tunes-kortfilmer 100 dager før vinter-OL 2026

HQ

I dag, 29. oktober, er det 100 dager til vinter-OL 2026 begynner i Lombardia i Italia, med Milano og Cortina d'Ampezzo i Dolomittene som vertsbyer for lekene. Lekene vil finne sted mellom 6. og 22. februar (de paralympiske vinterlekene mellom 6. og 15. mars), og det forventes at mer enn 3500 utøvere fra 93 land vil delta i 195 medaljekonkurranser i 16 disipliner, som alpint, skiskyting, skihopping, nordisk kombinert, freestyle, langrenn, fjellklatring, snowboard, rodel, kunstløp og curling.

I Europa vil Warner Bros. sende vinter-OL direkte på fire forskjellige kanaler og plattformer: Eurosport, TNT Sports, HBO Max og Discovery+. Warner Bros. kunngjorde i dag, med 100 dager igjen til lekene, at de vil sende en rekke dokumentarer og annet innhold.

Athletes to Watch vil være en serie profilvideoer om OL-stjernene, som Eileen Gu (Kina, snowboard), Marcel Hirscher (Nederland, alpint), Stefan Kraft (Østerrike, skihopp) eller Emily Harrop (Frankrike, fjellski). En annen dokumentarserie, kalt Monuments, vil fokusere på vintersportens historie.

Til og med Looney Tunes vil spille hovedrollen i sin egen kortfilmserie, "Looney Tunes Presents: Sports Made Simple", der Snurre Sprett lærer de minste de mest populære vintersportene.

Alt dette innholdet vil bli sendt i 2026, rundt eller før vinter-OL i Milano-Cortina, som starter den 6. februar. Gleder du deg til vinter-OL neste år?