HBO om The Last of Us: "Det blir minst tre sesonger"

Alle vi som har spilt Naughty Dogs mesterlige eventyr og også sett første sesong av HBOs TV-filmatisering, vet godt at seriens første sesong tok for seg historien i det første spillet i sin helhet. 20 timer spill ble til omtrent åtte timer TV, og for den kommende andre sesongen har vi dermed antatt at sesong to vil dele historie med The Last Of Us 2, og at det deretter vil være over, ferdig. Men showrunner Craig Mazin (som også sto bak Chernobyl) er ikke enig, og har nå snakket litt om fortsettelsen. "Flere sesonger" og mest sannsynlig mer enn tre, snakkes det nå om, noe som gjør oss i Gamereactor glade.

Craig Mazin:

"Vi har lagt frem vår visjon for HBO for hvordan denne serien skal se ut, ikke bare over én sesong, men over flere sesonger. Det kan bli tre eller fem. Men fire virker som et bra antall. På grunn av historien vi forteller, vil noen sesonger trenge færre episoder, mens andre vil trenge flere."

Skal vi anta at historien fra The Last of Us: Part II vil bli delt opp i minst to sesonger, eller at de vil lage sesonger basert på manuset til den kommende The Last of Us: Part III?

