Harry Potter-seriens andre sesong skrives nå

I forrige uke fikk vi vår første skikkelige titt på HBOs nye Harry Potter-serie. Fans av trollmannsverdenen fikk komme tilbake til gamle trakter, da TV-serien så ut til å skape en verden som var like innbydende som bøkene og filmene som kom før. Men selv om vi får den første sesongen i år, bør vi nok ikke forvente den andre umiddelbart etter den.

I et intervju med The Times sa HBO-sjef Casey Bloys at sesong 2 skrives akkurat nå. "Målet vårt er å ikke ha et stort gap, du vet, spesielt fordi barna vokser. Det kommer ikke til å bli en årlig sesong; serien er for stor og for massiv. Men ... de skriver på sesong to nå," sa Bloys.

Med så mye kildemateriale å jobbe med, tar det kanskje ikke så lang tid før sesong 2 av Harry Potter blir skrevet. Likevel må vi da gå inn i produksjon og postproduksjon for filmatiseringen av Harry Potter og Mysteriekammeret. Det er vanskelig å se for seg at HBO kan gjøre alt dette i løpet av et år for å holde Harry Potters utgivelsesplan stram.

Uten planer om årlige utgivelser er det lett å bli skeptisk når man ser på Harry Potter-serien. Vi har sett det med Stranger Things, der en serie baserer seg på at skuespillerne er unge barn, men de vokser seg ut av den rollen etter hvert. Harry Potters guttefase tar riktignok slutt senere, men mange fans liker innfallene fra den tidlige skoletiden.