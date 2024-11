HBO står opp for J.K. Rowling: "Hun har rett til å uttrykke sine personlige synspunkter"

HQ

HBO har forsvart engasjementet til Harry Potter-forfatter J.K. Rowling. Forfatteren gikk først ut offentlig med sine synspunkter, som mange beskriver som transfobiske, i 2020. Den gang møtte hun kraftig motbør og kritikk, og det har ført til en fordømmelse av alt som har med Harry Potter å gjøre. Vi husker alle Galtvort-arven-kontroversen fra i fjor.

Det ser imidlertid ut til at tidene faktisk har endret seg. Variety rapporterer at HBO-sjef Casey Bloys avslørte at Rowling ikke har blitt utestengt fra den nye Harry Potter TV serien. Faktisk har Rowling vært "veldig, veldig involvert i prosessen med å velge forfatter og regissør", sa Bloys, med en talsperson som la til at hennes "bidrag har vært uvurderlig."

Den samme talspersonen skrev også i en uttalelse at "J.K. Rowling har rett til å uttrykke sine personlige synspunkter. Vi vil fortsette å fokusere på utviklingen av den nye serien, som bare vil dra nytte av hennes engasjement."

Rowling har ikke gitt seg fra sine anti-trans-innlegg på nettet, og til tross for en og annen tweet om en Harry Potter-casting her og der, har hun ikke gjort stort annet enn å fortsette sitt korstog på nettet.