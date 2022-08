HBOs The Last of Us avslører brødrene Henry og Sam

HQ

Til tross for at filmingen av HBO og PlayStation Productions' The Last of Us-serie er ferdiginnspilt og enkelte fotografier har funnet sin vei på nettet har de to selskapene klart å holde noen av rollene hemmelige. Derfor har mange ventet på kveldens annonsering.

IGN forteller at Lamar Johnson og Keivonn Woodard spiller Henry og Sam i The Last of Us. For de som ikke husker eller vet det er dette et brødrepar Joel og Ellie møter og tilbringer litt tid med før de skilles etter en intens situasjon. Noe som skiller serien fra spillet er at de to duoene vil møtes i Kansas i stedet for Pittsburgh, samtidig som at Graham Greene og Elaine Miles har fått rollene som nye figurer kalt Marlon og Florence, så verken Naughty Dog eller HBO spøkte da de sa at denne utgaven vil skille seg en god del fra spillet på flere områder.