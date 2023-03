HBOs The Last of Us brukte ekte, trente sjiraffer til den scenen

HQ

Et av de mest ikoniske øyeblikkene i hele The Last of Us: Part I er når Joel og Ellie møter vandrende sjiraffer når de ankommer Salt Lake City mot slutten av spillet. Med TV-serien (HBO Max) nå avsluttet, ga den siste episoden oss akkurat det øyeblikket, og når det gjelder hvordan produksjonsselskapet så ut til å takle det så autentisk som mulig, har Variety nå avslørt at ekte, trente sjiraffer ble brukt.

Ifølge rapporten brukte scenen en rekke VFX-scener, landskap og et stedsopptak med ekte sjiraffer fra Calagary Zoo. Tilsynelatende tok teamet med seg et lite filmteam og måtte akklimatisere sjiraffene for å føle seg komfortable med å bli matet av fremmede (Pedro Pascal og Bella Ramsey).

Det endte opp med å ta en og en halv måned å forberede og deretter filme den scenen, da sjiraffene måtte trenes til også å være komfortable med et kabinett som var dekket av grønne skjermpaneler. I følge produksjonsdesigner John Paino var dette den "mest kompliserte piecing av VFX-scenen, naturen og stedet" han noen gang har jobbet med.

